2022/08/14 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخماد حريق بمشاركة خمس فرق اطفاء داخل صالة عمليات مستشفى الكرامة في واسط

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