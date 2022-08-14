الاتحاد الوطني: لن نساوم على معيشة المواطنين خلال مفاوضاتنا مع الديمقراطي

2022/08/14 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أكد عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني ستران عبدالله، اليوم الأحد، عدم المساومة على معيشة المواطنين خلال المفاوضات مع الديمقراطي الكردستاني.

وقال عبدالله في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن “الرئيس بافل جلال طالباني خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقد في أربيل الأسبوع الماضي بحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت لمناقشة الانتخابات التشريعية المقبلة في الإقليم، عرضَ وجهة نظر الاتحاد الوطني بمنتهى الصراحة، حرصاً منه على وحدة صف الأطراف الكوردستانية من جهة ومنتقدأ الوضع من جهة أخرى”.

وبيـن أن “طالباني أشار إلى النواقص على مستوى حكومة الإقليم وعلى مستوى السياسات الكوردستانية”، لافتاً إلى “رغبة الاتحاد الوطني في مواجهة الملفات الحساسة، فالعراق يمر بمنعطف حساس والوضع في العاصمة بغداد متوتر”.

وبين أن “سياسيات بافل طالباني تتبلور في مواجهه الاتحاد الوطني والأحزاب السياسية في كوردستان والعراق لما تمر به الساحة السياسية في العراق بموقف موحد”.

وعلى صعيد إقليم كوردستان أكد عبدالله أن رئيس حزبه بافل جلال طالباني "لن يساوم على معيشة المواطنين"، مشدداً على أنه "مصر على المساواة الجغرافية في الثروة وإيرادات الإقليم وعدم حصول غبن فيها".

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