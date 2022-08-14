الكهرباء: الموافقة على تحويل قراء المقاييس إلى قرار 315

2022/08/14 | 17:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، موافقة مجلس الوزراء على تحويل قراء المقاييس إلى قرار 315.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "بعد المساعي الكبيرة من لدن الوزارة ممثلة بالوزير عادل كريم،وبإهتمام بالغ ومتابعة حثيثة من مدير عام الدائرة الادارية، حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم 35 لسنه 2022 والخاصة بالفقرة رابعا والمتعلقة بتحويل قراء المقاييس من قرار رقم 341 لقرار 315 لسنه 2019".

وأضافت ان "الموافقة جاءت مع تأمين كامل التخصيصات المالية جراء تحويلهم".

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