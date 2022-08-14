تفاصيل اقصر رحلة جوية في العالم.. استغرقت اقل من دقيقة ونصف وكلفت اكثر من 20 الف دولار

2022/08/14 | 17:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تصدر بلوجر بريطاني مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حلق بأقصر رحلة في العالم على متن طائرته الخاصة، والتي استغرقت دقيقة و24 ثانية فقط، وأراد “نويل فيليبس” البلوجر البريطاني ومدون سفر شهير، الانتقال من جزيرة اسكتلندابابا ويسترايوويستراي، أي ما يقرب من 2.7 كيلومتر بـ طائرته الخاصة رغم صغر حجم المسافة.

أقصر رحلة مدتها أقل من دقيقة ونصف

واستغرقت الرحلة دقيقة و24 ثانية فقط إلا أنها تكلفت 1645 مليون روبية (اكثر من 20 الف دولار) مما جعلها واحدة من أغلى الرحلات في العالم، وشارك البلوجر البريطاني مقطع فيديو لرحلته على قناته في يوتيوب قائلاً إنه استقل “أقصر رحلة طيران في العالم” من جزيرة إلى أخرى مجاورة لها.

المسافة بين الجزيرتين 20 دقيقة بالقارب

تتوافر قوارب بين الجزيرتين يمكنها إيصال الفرد إلى وجهته خلال 20 دقيقة لكن الأمر مختلف إذا كنت تملك طائرة خاصة، وجدير بالذكر أن السلطات المحلية قد نظرت في اقتراح إنشاء جسر يربط الجزر، ورغم ذلك، لم تتم الموافقة على المشروع حتى الآن.

أقصر الرحلات الجوية السابقة

في 2 نوفمبر 2016، قامت شركة طيران نمساوية بتسجيل رقم قياسي بأقصر رحلة جوية دولية، وذلك عندما قامت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية النمساوية “بيبولز فيينا-لاين” برحلة بين مطار سانت غالين-ألتنراين في كانتون سانت غالين السويسري ومطار مدينة فريدريشسهافن الألمانية، واستغرقت 8 دقائق فقط، وتبلغ المسافة بين المدينتين، الواقعتين على سواحل بحيرة كونستانس أو بودنسي التي تحيط بها 3 دول أوروبية هي ألمانيا والنمسا وسويسرا، حوالي 20 كيلومترا.

وتصدرت هذه الرحلة القصيرة قائمة الرحلات الدولية الأقصر في العالم، لكنها لم تتصدر قائمة أقصر الرحلات الجوية سواء المحلية أو الدولية، التي تتصدرها رحلة الطيران الاسكتلندية التي تقوم بها شركة لوغان إير الاسكتلندية بين جزيرتي ويستراي وبابا ويستراي في شمال البلاد وتبعدان عن بعضهما مسافة 3.2 كيلومترات، وتستغرق 47 ثانية فقط، لكنها قد تطول لتستغرق دقيقتين في حال وجود طقس عاصف أو رياح شديدة.

أقصر الرحلات الجوية العالمية

وكانت شركة خطوط “فلاي نيكي” النمساوية أيضا قد حطمت في وقت سابق رقما قياسيا آخر في أقصر الرحلات الجوية عندما قامت إحدى طائراتها برحلة جوية بين مدينة فيينا وبراتيسلافا السلوفاكية، اللتين تبعدان عن بعضهما مسافة 48 كيلومترا، واستغرقت الرحلة الجوية 10 دقائق فقط.

أطول الرحلات الجوية

وفيما يتعلق بأطول الرحلات الجوية، فهي تلك التي قامت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية “إير إنديا” بين نيودلهي وسان فرانسيسكو، وبلغت مسافة الرحلة 9400 ميل، وحطمت هذه الرحلة الرقم القياسي الذي كانت سجلته طائرة تابعة لطيران الإمارات بالسفر بين أوكلاند في نيوزيلندا ودبي، وبلغت المسافة التي قطتها الطائرة 8824 ميلا.

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