فرنسا تصادق على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

2022/08/14 | 17:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 08/14/2022، مصادقة فرنسا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف...

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