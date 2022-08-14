2022/08/14 | 17:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، استحصال الموافقة على تحويل قراء المقاييس لقرار رقم ٣١٥.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أنه “بعد المساعي الكبيرة التي بذلتها، وبإهتمام بالغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة توافق على تحويل قراء المقاييس إلى قرار 315 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة توافق على تحويل قراء المقاييس إلى قرار 315) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة توافق على تحويل قراء المقاييس إلى قرار 315) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).