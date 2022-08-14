2022/08/14 | 17:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية ، اليوم الاحد، ضوابط التقديم في معاهد الفنون الجميلة للبنين والبنات للدراستين الصباحية والمسائية للعام الدراسي 2022 – 2023، مبينةً أن التقديم يبدأ اعتبارا من الـ4 من شهر أيلول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعلن ضوابط القبول في معاهد الفنون الجميلة للدراستين الصباحية والمسائية المركز الخبري الوطني.

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