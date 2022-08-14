فيديو يُظهر المشاهد الأولى للحظات ما بعد حريق كنيسة أبو سيفين في مصر

2022/08/14 | 17:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية في مصر، وفاة 41 شخصًا وإصابة 14 آخرين في حريق شب بكنيسة أبوسيفين في منطقة إمبابة بالجيزة، الأحد، وفقًا لمصادر بوزارة الصحة المصرية.وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في منشور لها على فيسبوك، أن ضابطين على الأقل وثلاثة أفراد من خدمة الحماية المدنية أصيبوا أثناء مكافحة الحريق.واضاف البيان أن الحريق اندلع حوالي الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي ونجم عن عطل كهربائي في وحدة التكييف بالطابق الثاني للكنيسة.

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