إندلاع حريق في مخزن داخل بناية تجارية في منطقة السنك

2022/08/14 | 17:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، باندلاع حريق في مخزن أعلى بناية تجارية في منطقة السنك وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، أن “حريق السنك قرب ساحة الخلاني نشب في مخزن (سندويج بنل) معد لخزن الأدوات الاحتياطية وكماليات السيارات، في أعلى البناية”.

وأضاف، أن “فرق الدفاع المدني تكافح لإخماد الحريق، ولم ترد أي معلومات عن وجود مصابين جراء الحريق”.

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