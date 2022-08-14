الهيئة الوطنية للإستثمار تخاطب الوزارات والجهات المعنية بضرورة تفعيل العمل بمجمع بسماية

2022/08/14 | 17:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الهيئة الوطنية للإستثمار، اليوم الأحد، الوزارات والمؤسسات الى تسلّم وتفعيل واشغال بناياتها في مجمع بسماية السكني.

وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في الهيئة، المشرف على مجمع بسماية حيدر حمادة، في بيان له، أن “هيئة الاستثمار وحرصا منها على تقديم افضل الخدمات لساكني مدينة بسماية السكنية فقد خاطبت الوزارات والجهات المعنية بضرورة تفعيل العمل في عدد من البنايات في المجمع ومنها المراكز الصحية، والمنتديات والملاعب الرياضية، ودائرة البريد والدوائر الاخرى وبما يمنع تعرضها للاندثار، اضافة الى الحاجة المتزايدة للمواطنين لخدمات هذه الدوائر، بالنظر للتوسع الحاصل في اعداد الساكنين”.

وأضاف أن “الهيئة تتابع مع الجهات المعنية بالدولة جميع الامور المتعلقة باحتياجات المواطنين في مجمع بسماية السكني، التي تقع ضمن مسؤولية الجهات القطاعية المذكورة، كل حسب اختصاصه، في محاولات مستمرة وجادة لمعالجة أي اشكالات أو تدني بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن”.

مشيرا الى أن “المدينة شهدت مؤخراً زيارات ميدانية ومتابعات متواصلة لعدد من الوزراء والمسؤولين لتفقد هذه المرافق المهمة في مدينة بسماية.

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