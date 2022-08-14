إتحاد الكرة ينفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن نقل خليجي 25 من البصرة

2022/08/14 | 17:34 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى اتحاد الكرة العراقي، اليوم الأحد، نقل بطولة خليجي 25 من البصرة، فيما أكد إقامة كأس السوبر في ملعب الميناء.

وقال الاتحاد في بيان تابعته “خبر برس” (واخ) انه “تم تحديد ملعبَ الميناء لاحتضانِ مُباراةِ كأس السوبر التي تجمعُ بطلي الدوري والكأس قبل انطلاقِ مُنافساتِ الدوري المُمتازِ للموسم 2022/2023”.

ونفى الاتحاد “الأنباءَ التي تناولتها بعضُ وسائل الإعلام بشأنِ نقلِ مُنافساتِ بطولة خليجي 25 التي تضيّفها مدينةُ البصرة مَطلع العام المُقبل”، مشيرا الى أن “زيارةَ اللجنة التفقُّديّة إلى دولةِ الكويت اليوم الأحد هي زيارةٌ روتينيّةٌ جاءت حسب توجيهات المكتب التنفيذي التي تنصُّ على زيارةِ الدولة التي ستضيّف البطولةَ المُقبلة والدولة البديلة”.

وتابع ان “اتحادُ كأس الخليج العربيّ لكرةِ القدم نفى الأنباءَ التي أثيرت في بعضِ وسائل الإعلام من إن النسخة الـ (25) المُقبلة التي ستقامُ مطلعَ العام المقبل في مدينةِ البصرة سَتُنقَل إلى دولةِ الكويت في مناسبةٍ سابقةٍ”، موضحا ان “اتحاد كأس الخليج يعدُّ تلك الزيارةَ لمعرفةِ جاهزيّةِ البلد البديل ولا تخرجُ أكثر من هذا النِطاق”.

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