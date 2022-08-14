2022/08/14 | 17:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ptBNg-dPmp4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان علي بدر يدخل لبرنامج مع الفارس ويفاجئ محمد عبدالجبار) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنان علي بدر يدخل لبرنامج مع الفارس ويفاجئ محمد عبدالجبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).