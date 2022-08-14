اتفاقية الجزائر.. معاهدة ترسيم الحدود بين العراق وإيران

2022/08/14 | 17:51 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت إيران والعراق "اتفاق الجزائر" في السادس من مارس/آذار 1975، بمبادرة من الرئيس الجزائري هواري بومدين، وتم بموجب الاتفاق تسوية النزاعات الحدودية المشتركة بين البلدين.

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