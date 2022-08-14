بعد أيام من زيارة بيلوسي.. 5 أعضاء بالكونغرس إلى تايوان

2022/08/14 | 18:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي تايوان، بعد 12 يوما فقط من زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي أثارت غضب الصين.

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