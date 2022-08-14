هل باتت مدينة البصرة مهددة بفقدان تنظيم خليجي 25؟

2022/08/14 | 19:11 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملعب جذع النخلة الذي سيستضيف بعض لقاءات خليجي 25 (حيدر محمد علي/فرانس برس)

نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم الأنباء التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن نقل منافسات بطولة "خليجي 25"، التي من المقرر أن تستضيفها مدينة البصرة مطلع العام المقبل.

وكتب الاتحاد العراقي، في بيان رسمي، الأحد: "يود الاتحاد توضيح أن زيارة اللجنة التفقدية إلى دولة الكويت، الأحد، هي زيارة روتينية، وهي حسب توجيهات المكتب التنفيذي التي تنص على زيارة الدولة التي ستستضيف البطولة المقبلة والدولة البديلة".

وأكد البيان أن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم نفى الأنباء التي أثيرت عن نقل النسخة الـ(25) من كأس الخليج، التي ستقام مطلع العام المقبل في مدينة البصرة، إلى دولة الكويت، في مناسبة سابقة، وأن اتحاد كأس الخليج يعد تلك الزيارة لمعرفة جاهزية البلد البديل، ولا تخرج أكثر من هذا النطاق.

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وفي البيان ذاته، حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم ملعب الميناء لاحتضان مباراة كأس السوبر العراقي، التي ستجمع بطلي الدوري والكأس قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم 2022-2023، في إشارة إلى انتهاء العمل بالملعب في الفترة المحددة، كونه أحد ملعبين، برفقة المدينة الرياضية بالبصرة، سيستضيفان بطولة الخليج.

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