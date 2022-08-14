عملية انتحار لرجل صدم بسيارته حاجزاً قرب مبنى الكونغرس الأمريكي.. صور

2022/08/14 | 19:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شرطة الكونغرس الأمريكي إن رجلا لقي حتفه في عملية انتحار، على ما يبدو، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعد أن صدم بسيارته حاجزاً قرب مبنى الكونغرس وأطلق أعيرة نارية في الهواء.

وقالت الشرطة إنه “أثناء خروج الرجل من السيارة المحطمة، اشتعلت النيران فيها بعد الساعة الرابعة صباحا (08:00 بتوقيت غرينتش) عند تقاطع شارعي إيست كابيتول وسكند”.

وأفادت “لا يبدو في الوقت الحالي أن الرجل كان يستهدف أي عضو في الكونغرس الذين هم في عطلة، ولم يطلق أي شرطي على ما يبدو النار من سلاحه”.

وأوضحت الشرطة أن الرجل أطلق بعد ذلك عدة أعيرة نارية في الهواء في شارع إيست كابيتول.



وقالت إنه عندما ردت الشرطة واقتربت منه، أطلق الرجل النار على نفسه.



ولم يُصب أي شخص آخر.

وتجري إدارة شرطة العاصمة في واشنطن تحقيقا في الحادث.



ولم تكشف على الفور عن هوية الرجل أو أي

تفاصيل عن دوافعه.

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