2022/08/14 | 19:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. أهالي البراضعية يتظاهرون بسبب ملوحة مياه الاسالة وشحتها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: c2GJDGUCoyE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. أهالي البراضعية يتظاهرون بسبب ملوحة مياه الاسالة وشحتها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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