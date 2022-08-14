2022/08/14 | 19:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Uu1TBkUb7EU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رياض الوحيلي: السلطة القضائية ليس لها علاقة بحل البرلمان والامر مرهون باعضاء المجلس او رئيس الحكومة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رياض الوحيلي: السلطة القضائية ليس لها علاقة بحل البرلمان والامر مرهون باعضاء المجلس او رئيس الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).