عشيرة تمنع مد خطوط نقل الطاقة الكهربائية في البصرة ومطالبات بإنهاء سطوتها

2022/08/14 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

كشف النائب عن محافظة البصرة هيثم الفهد ، الاحد، عن قيام عشيرة بمنع ملاكات دائرة الكهرباء من نصب أبراج وربط الطاقة شمال المحافظة، مستغربا من صمت محافظ البصرة رئيس اللجنة الأمنية العليا وقائدي العمليات والشرطة رغم علمهم بالتهديد.وقال الفهد لـ(بغداد اليوم ) ان " احدى العشائر رفضت مشروع مد أبراج الطاقة الكهربائية عالية القدرة ومنعت المقاول من الوصول الى المشروع رغم تضرر المحافظة من تذبذب التيار".، مبينا ان " الأراض المقام عليه المشروع مملوكة للدولة ".

وأبدى الفهد استغرابه "من سكوت الحكومة الاتحادية رغم علمها بالقضية"، مطالبا" بنشر القوات الأمنية لغرض حماية تنفيذ المشروع".

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