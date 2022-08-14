العامري يصل الى السليمانية بعد اجتماعه مع بارزاني في اربيل

2022/08/14 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بوصول رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، الى محافظة السليمانية لاكمال مباحثاته مع الاحزاب الكردية وطرح مبادرته السياسية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن " العامري وصل قبل قليل الى محافظة السليمانية للقاء رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني".

وكان العامري وصل على رأس وفد من الإطار التنسيقي، يوم الأحد، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان لطرح مبادرة سياسية لحل الأزمة العراقية.

واطلق هادي العامري مبادرة تهدف إلى دعوة كل الأطراف السياسية للجلوس على طاولة الحوار لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة التي تواجه البلاد.

وكان العامري قد التقى مساء أمس في العاصمة بغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، و رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي وبحث معهما الوضع السياسي في البلاد، وفقا لبيانات رسمية.

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