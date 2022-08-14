الصدر يصدر توجيها لمؤسسات التيار بشأن المخاطبات الرسمية

2022/08/14 | 19:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، توجيها الى المؤسسات التابعة للتيار.وقال مكتب الصدر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "حسب توجيهات مقتدى الصدر تقرر اعتماد شعار عام التغيير في المخاطبات والكتب الرسمية بمؤسسات الخط الصدري كافة".ادناه نص الوثيقة:

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