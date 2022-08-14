2022/08/14 | 19:22 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برهم صالح يبرق للسيسي معزياً بضحايا حريق كنيسة أبي سيفين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/14 | 19:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يبرق للسيسي معزياً بضحايا حريق كنيسة أبي سيفين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يبرق للسيسي معزياً بضحايا حريق كنيسة أبي سيفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).