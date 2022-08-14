2022/08/14 | 19:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب بليغ أبو كلل..المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب...

ظهرت المقالة أبو كلل ينتقد (وزير رجل دين): راح اسميك وزير البشير أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو كلل ينتقد (وزير رجل دين): راح اسميك وزير البشير) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو كلل ينتقد (وزير رجل دين): راح اسميك وزير البشير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).