2022/08/14 | 19:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، 08/14/2022، إن الجانبان الإيراني والتركي يتجاهلان كل...

ظهرت المقالة تركيا وايران يتجاهلان مخاطبات العراق بشأن حصة المياه أولاً على المسلة.

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