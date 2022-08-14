العثور على

2022/08/14 | 19:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُثر على المغني ميتاً في منزله في رمات هشارون (وسط)، بحسب الصحف المحلية.

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