كردستان: بغداد أرسلت لنا 400 مليار فقط من أصل 1.4 تريليون خلال 7 أشهر

2022/08/14 | 19:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت حكومة إقليم كردستان، الأحد، عن مقدار المبالغ الخاصة بالرواتب الشهرية التي تم إرسالها من بغداد خلال السبعة أشهر الماضية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليم جوتيار عادل في بيان، إن "حكومة الإقليم خصصت 5.9 تريليون دينار لدفع الرواتب في الأشهر السبعة الماضية، فيما أرسلت الحكومة الاتحادية 400 مليار دينار فقط".

وأضاف عادل، أنه "بحسب الاتفاق بين أربيل وبغداد، كان ينبغي أن ترسل 200 مليار دينار شهرياً، أي من المفترض أن ترسل بغداد 1.4 تريليون دينار إلى الإقليم على مدى السبعة أشهر الماضية، ولكن أرسلت 400 مليار فقط، ولم يتم إرسال التريليون دينار الباقية".

وأوضح أن "حكومة إقليم كردستان، قامت بتوزيع الرواتب دون تأخير ودون أي استقطاع، رغم أن بغداد لم ترسل أي أموال منذ خمسة أشهر، لكن الرواتب دفعت في موعدها ودون أي تأخير".

وتابع، أن "الإقليم يحتاج إلى أكثر من 900 مليار دينار شهرياً لتمويل رواتب الموظفين، وكانت عائدات النفط تنفق 350 مليون دولار شهرياً لتوفير الرواتب، لكن بسبب الإصلاحات في قطاع الطاقة، أصبح الآن 500 مليون دولار عوائد شهرية للخزينة الحكومية، وهذه زيادة 150 مليون دولار أنفقت للرواتب".

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