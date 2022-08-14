نرفض التعامل بازدواجية.. نائب بصري يطالب بإنصاف المحافظة

2022/08/14 | 19:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / البصرة..طالب النائب عن محافظة البصرة رفيق هاشم، اليوم الاحد، الحكومة المركزية بانصاف المحافظة وعدم التعامل معها بازدواجية مقارنة باقليم كردستان.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال هاشم في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “الحكومة الحالية المنتهية ولايتها برئاسة مصطفى الكاظمي تتعامل بازدواجية مع المحافظات الجنوبية مقارنة باقليم […]

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