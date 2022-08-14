محاولة لنيل لقب الدوري العراقي.. لوكاس البرازيلي يلتحق بفريق زاخو

2022/08/14 | 19:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فريق زاخوي، اليوم الأحد، تعاقده مع اللاعب البرازيلي لوكاس سانتوس ليما، قادما من نادي تونا لوسو، بصفقة تمتد لعام واحد.

ويلعب سانتوس ليما، 23 عاما، في مركز قلب الدفاع، ويعد اللاعب البرازيلي الثاني بصفوف زاخو بعد كاتنير فرناندو، الذي تم التعاقد معه مؤخراً.



كما أنه أصبح المحترف السادس مع زاخو، حيث سبق أن تم الإعلان عن صفقات الروماني نيكولا كاتالين، والبرازيلي كاتنير فرناندو، والثلاثي السوري باهوز محمد ومحمد باري وزيد غرير.

ويعد زاخو، الأكثر نشاطا في تنقلات اللاعبين هذا الصيف، في محاولة من إدارة النادي للمنافسة بقوة على لقب الدوري العراقي للموسم الجديد.

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