السيد الصدر: “عام التغيير” هو الشعار المعتمد في المخاطبات والكتب الرسمية

2022/08/14 | 19:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأحد، باعتماد شعار (عام التغيير) في المخاطبات والكتب الرسمية في مؤسسات الخط الصدري كافة.وقال المكتب الخاص للسيد الصدر بالنجف الأشرف في بيان تلقته الوكالة المركزية، إنه “بحسب توجيهات السيد مقتدى الصدر (أعزه الله)، تقرر اعتماد شعار (عام التغيير) في المخاطبات والكتب الرسمية في مؤسسات الخط الصدري كافة”.

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