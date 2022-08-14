شاهد بالفيديو.. فتاة عراقية تحاكم عائلتها بعد تعنيفها ومحاولة ذبحها بآلة حادة #أنقذوا_آية_من_القتل

2022/08/14 | 20:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فتاة عراقية تحاكم عائلتها بعد تعنيفها ومحاولة ذبحها بآلة حادة #أنقذوا_آية_من_القتل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: t0fAz-SsRBk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فتاة عراقية تحاكم عائلتها بعد تعنيفها ومحاولة ذبحها بآلة حادة #أنقذوا_آية_من_القتل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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