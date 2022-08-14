مبيعات السيارات الكهربائية تحقق رقماً قياسياً جديدًا خلال 4 أشهر

2022/08/14 | 20:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إن صناعة السيارات الجديدة تعمل بشكل جيد جدًا، والدليل على ذلك هو ما حققته مبيعات السيارات الكهربائية، فقد ارتفعت إلى 196،788 وهو رقم قياسي وزيادة بنسبة 13% عن الربع الأول من العام الجاري.

– تفاصيل مبيعات السيارات الكهربائية:

يحتوي تقرير مبيعات السيارات الكهربائية للربع الثاني من شركة KBB على أرقام مبيعات الربع الثاني المقدرة لجميع الموديلات الكهربائية في سوق الولايات المتحدة، وهي قراءة مبهجة.

وتظل شركة تيسلا بمثابة النجم الساطع بالنسبة للسيارات الكهربائية؛ حيث تمثل حصة الشركة في السوق 66% خلال الربع الثاني، هذا على الرغم من أن حصتها من قطاع السيارات الكهربائية تتقلص مع دخول المزيد من السيارات الكهربائية الجديدة إلى السوق.

وقد كانت السيارة الأكثر رواجًا بين الوافدين الجدد هي Ioniq 5 من هيونداي، التي سجلت 7448 عملية بيع في الربع الثاني، تليها عن كثب طرازها الشقيق كيا EV6 الذي حقق مبيعات بلغت 7287 وحدة.

وكانت سيارة Mustang Mach-E من فورد الأكثر مبيعًا؛ حيث تم بيع 10.941 وحدة منها لتستحوذ على 5.6% من قطاع السيارات الكهربائية.

وبعد الإنتاج لمدة أشهر بسبب مشاكل البطارية باعت شركة شيفورليه من سيارة Bolt EV ما يقارب 7 آلاف وحدة في الربع الثاني للحصول على حصة سوقية محترمة 3.5%.

من ناحية أخرى لا تزال الأسعار المرتفعة تشكل عائقًا رئيسيًا أمام اعتماد السيارات الكهربائية، ووفقًا لشركة KBB كان متوسط ​​سعر السيارة الكهربائية الجديدة في شهر يونيو الماضي أكثر من 66 ألف دولار، مقارنة بمتوسط ​​الصناعة البالغ 46 ألف دولار.

علاوة على هذا يؤدي نقص أشباه الموصلات وارتفاع أسعار الليثيوم والمواد الخام الأخرى إلى تراجع المبيعات.



وأفاد كل من تسلا وفورد وفولكس فاجن أنه كان بإمكانهم تسليم المزيد من السيارات الكهربائية في الربع الثاني إذا كانوا قادرين على بنائها بشكل أسرع.

في النهاية يمكن القول إن حصة السيارات الكهربائية من إجمالي سوق السيارات في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 5.6% في الربع الثاني؛ أي ضعف الرقم خلال العام الماضي (شكلت المركبات الكهربائية ككل 12.6%).

وتعتقد وكالة بلومبرج الأمريكية للأخبار أن هذه الحصة السوقية البالغة 5% تمثل نقطة تحول، وتنذر بانتقال سريع إلى مرحلة السوق الشامل.

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