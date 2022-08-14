2022/08/14 | 20:55 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: M2Bm6CIwnjk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدمن مخدرات يعذب أمه حتى الموت في الديوانية و يلوذ بالفرار | أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدمن مخدرات يعذب أمه حتى الموت في الديوانية و يلوذ بالفرار | أهل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).