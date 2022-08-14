مصرع شخص بحادث سير في نينوى

2022/08/14 | 20:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية المرور العامة، الأحد، عن مصرع شخص بحادث سير في محافظة نينوى.وقالت المرور في بيان، “وقع حادث انقلاب مركبة نوع دير بك اب على طريق تلعفر سنجار بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه وفقدان السيطرة على المركبة وعبورها إلى المسار الثاني ثم الى الكتف الترابي مما أدى إلى انقلابها”.

وأضافت أن الحادث ادى الى “وفاة شخص”.

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