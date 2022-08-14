"فصل الجنسين" بعد مقتل نيرة وسلمى.. ما الحقيقة في جامعات مصر؟

2022/08/14 | 20:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد جريمتي قتل هزّتا المجتمع المصريّ في الآونة الأخيرة، اللتان ارتكب كلاً منهما طالب جامعيّ بحقّ زميلته، ظهر على صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشور يدّعي أن السلطات التعليميّة قرّرت فصل الذكور عن الإناث في الدراسة الجامعية.

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