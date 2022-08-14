2022/08/14 | 21:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعقدم مدرب منتخبنا الوطني لكرة السلة، محمد النجار، اليوم الأحد، مشروعا لإعداد اللاعبين قبل تصفيات آسيا المقرر إقامته في الدوحة.وقال الاتحاد العراقي لكرة السلة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مدرب منتخبنا الوطني للرجال(محمد النجار) قدم مشروعا جديدا لإعداد المنتخب خلال منافسات الدوري في اجتماع الاتحاد والذي يتضمن إجراء مباريات تجريبية أسبوعية مع فرق الدوري على مدى الثلاثة اشهر القادمة في المرحلة الأولى وكذلك ثلاث مباريات أخرى مع منتخب اللاعبين المحترفين المتواجدين مع الاندية".وأضاف، أن "تلك العملية ستكون لفائدة جميع الأطراف بحيث يحقق المنتخب أكثر من15 مباراة قوية قبل الدخول في معسكره الخاص قبل تصفيات آسيا في الدوحة".وتابع أن "المنتخب سيباشر التجمع ابتداء من الشهر القادم لإعدادهم لهذه المنافسات بمعدل يومين من كل أسبوع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب المنتخب لكرة السلة يقدم مشروعا لإعداد اللاعبين قبل تصفيات آسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب المنتخب لكرة السلة يقدم مشروعا لإعداد اللاعبين قبل تصفيات آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).