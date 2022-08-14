وزير الصدر: بعد جلسة مطوّلة مع السيد الصدر.. المظاهرة المقبلة سلمية لم يسبق لها مثيل

2022/08/14 | 21:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال صالح محمد العراقي (وزير الصدر) بعد جلسة نقاشية مطوّلة مع السيد مقتدى الصدر ركز فيها على أن تكون المظاهرة القادمة سلمية.

واضاف العراقي، في بيان تلقته “خبر برس” (واخ) أنه “المظاهرة القادمة تكون سلمية ولم يسبق لها مثيل من ناحية العدد”.



وأكد بانه “تقرر أن يكون موعد المظاهرة يوم السبت القادم” لافتاً الى أنه “التجمع سيكون في ساحة التحرير أولا ثم في الساعة الخامسة عصراً ثم المسير نحو ساحة الاحتفالات”.

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