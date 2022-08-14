توب 5: ضحايا في حريق كنيسة مصرية.. ورد حماس على تقارير شرط السعودية

2022/08/14 | 21:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مصرع 41 شخصًا جراء حريق كنيسة "أبوسيفين" في مصر، ورد حماس على ما أثير حول شرط السعودية "الصادم" لإطلاق سراح معتقليها، وسلمان رشدي بدأ بالتحدث بعد هجوم الطعن، وتفاعل بعد تصريحات هينري كيسنجر عن حرب محتملة بين أمريكا وروسيا والصين"، وصولا إلى أرباح شركة أرامكو النفطية في الشهور الثلاثة الأخيرة...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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