2022/08/14 | 21:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أوضحت دراسة جديدة لماذا التفكير الجاد لعدة ساعات يجعل الأفراد متعبين، ويؤثر على كيفية اتخاذهم للقرارات.ووجد الباحثون في الدراسة التي نُشرت في مجلة “Current Biology”، أن العمل المعرفي المكثف المطول يتسبب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة جديدة تشرح أهمية النوم و”قلة التفكير” المركز الخبري الوطني.

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