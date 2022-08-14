2022/08/14 | 21:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني شهد الديربي بين تشيلسي وضيفه توتنهام هوتسبير على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، مشاجرة بين المدربين توماس توخيل (تشيلسي) وأنطونيو كونتي (توتنهام). وتقدم تشيلسي أولا في الدقيقة 19 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشاجرة بين كونتي وتوخيل في الديربي المركز الخبري الوطني.

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