الرقابة المالية يحدد نسبة إنجاز ملف التقاطع الوظيفي للمشمولين بالتعيين

2022/08/14 | 21:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تدقيق بيانات 90 ألفا من خريجي حملة الشهادات العليا.

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