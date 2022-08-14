باسم خشان يكشف كواليس ما تعرض له ويتهم جهة مسلحة

2022/08/14 | 21:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو مجلس النواب، باسم خشان، اليوم الأحد، كواليس ما تعرض له في محافظة الديوانية، فيما اتهم "سرايا السلام" بالاعتداء عليه.

وبين خشان لـ السومرية نيوز، إنه كان برفقة شقيقه واثنين من أبناء عمه في عيادة طبية ثم تعرضوا لمهاجمة من قبل عناصر "تابعين لسرايا السلام بسلاح نوع بي كي سي وآخرون يحملون عصي".وأشار إلى أنه ومن معه لم يتعرضوا لإصابات.

وقبل قليل، أفاد مصدر أمني لـ السومرية نيوز، بتعرض عضو مجلس النواب، باسم خشان، إلى اعتداء بـ"العصي" في محافظة الديوانية.

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