2022/08/14 | 21:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة...

ظهرت المقالة باسم خشان: تعرضنا لهجوم بالأسلحة المتوسطة أولاً على المسلة.

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