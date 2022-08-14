الاحتجاجات السياسيةً

2022/08/14 | 21:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: مشتاق الربيعي اتباع رجل الدين السيد مقتدى الصدر يقودون موجة احتجاجات في البلاد ضد...

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