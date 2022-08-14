مدافع برازيلي يعزز صفوف زاخو

2022/08/14 | 21:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي زاخو، تعاقده مع مدافع

برازيلي لتعزيز صفوف الفريق الموسم

المقبل.

وذكر النادي في بيان أن “المدافع

البرازيلي لوكاس سانتوس، وقع على

كشوفات نادي زاخو لتمثيل الفريق في

الدوري العراقي الممتاز للمو

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