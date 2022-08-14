اجتماع حاسم للاتحاد العراقي ينهي ملف المدرب الأجنبي

2022/08/14 | 21:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لايزال المنتخب العراقي، بعيدا عن

المشهد الرسمي أو الودي، منذ آخر مباراة

له في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال

قطر، ليصبح أسود الرافدين في حالة سبات

لفترة طويلة امتدت لأكثر من 5 أشهر دون

خوض أي مباراة ودي

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