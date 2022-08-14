صحيفة إيرانية: الاعتداء على رشدي مؤامرة من تدبير الولايات المتحدة

2022/08/14 | 21:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشكّل الاعتداء العنيف الذي تعرّض له

الكاتب سلمان رشدي مؤامرة من الولايات

المتحدة “التي تسعى إلى نشر رهاب

الإسلام في العالم”، بحسب ما جاء الأحد

في صحيفة إيرانية في غياب أي تعليق رسمي

حتّى الساعة من الج

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