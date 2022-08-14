توتنهام يعادل جاره تشيلسي بعد معركة كروية

2022/08/14 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

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نجح توتنهام هوتسبير بفرض التعادل في اللحظات الأخيرة على جاره ومستضيفه تشيلسي 2-2 الأحد ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتقدم تشيلسي عبر مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي 19، لكن توتنهام عادل بواسطة الدانماركي بيير إميل هوبيرغ 68.

بدوره لاعب تشيلسي رييس جايمس أعاد التقدم سريعاً للبلوز 77.

وقبل النهاية بثوانٍ معدودات أدرك هاري كاين التعادل لتوتنهام 90+6.

وصار في رصيد فريق المدرب الألماني توماس توخيل تشيلسي 4 نقاط، وكذلك بالنسبة لفريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي نادي توتنهام.

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