بالفيديو.. خشان يروي تفاصيل محاولة اغتياله في الديوانية

2022/08/14 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادروى النائب المستقل باسم خشان، اليوم الاحد، تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها في محافظة الديوانية.وقال خشان في فيديو مصور له حصلت عليه (بغداد اليوم)، ان "مجموعة مسلحة تستقل عجلات دفع رباعي فتحت النار علينا خلال مراجعتنا انا وشقيقي للطبيب بقضاء عفك في محافظة الديوانية".ادناه الفيديو التفصيلي لمحاولة اغتيال خشان حسب روايته:

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