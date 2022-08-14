التنسيقي: تحركات العامري الأخيرة تهدف لتثبيت أقدام شياع في رئاسة الحكومة -عاجل

2022/08/14 | 21:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد الاطار التنسيقي، اليوم الاحد، ان اجتماعات رئيس تحالف الفتح هادي العامري بالقيادات السنية والكردية تأتي للتمهيد لإعلان تشكيل الحكومة والتصويت عليها برئاسة محمد شياع.

وقال عضو الاطار التنسيقي فاضل موات في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تحركات زعيم تحالف الفتح هادي العامري ولقاءاته بالزعامات الكردية والسنية وزيارته الى إقليم كردستان هي تمهيد لعملية تشكيل الحكومة في القريب العاجل".

واضاف، أنه "بالإمكان عقد جلسة مجلس النواب في اي محافظة عراقية وفق الدستور"، مشيرا الى انه "في حال حصل اتفاق بين الحزبين الكرديين على مرشح رئيس الجمهورية سيتم تكليف مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شاع".

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