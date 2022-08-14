2022/08/14 | 21:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تصدر ترند تويتر العراق هاشتاك #الحرب الناعمة، بعد انتشار الاخبار المفبركة والمسمومة في الفضاء الالكتروني.واطلق مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاك #الحرب_الناعمة استنكاراً لتزييف الحقائق وتمحور الافكار بغير اهدافها الحقيقية.وذكر مراقبون ان “الحرب الصفراء ثقافة تكنلوجية غير دقيقة ظهرت في اواخر عصرنا، هدفها ابعاد المجتمع عن الافكار والاحداث الصحيحة”.#الحرب_الناعمة من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاشتاك #الحرب_الناعمة يتصدر تويتر العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هاشتاك #الحرب_الناعمة يتصدر تويتر العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).