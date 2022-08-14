2022/08/14 | 21:20 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
تصدر ترند تويتر العراق هاشتاك #الحرب الناعمة، بعد انتشار الاخبار المفبركة والمسمومة في الفضاء الالكتروني.
واطلق مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاك #الحرب_الناعمة استنكاراً لتزييف الحقائق وتمحور الافكار بغير اهدافها الحقيقية.
وذكر مراقبون ان “الحرب الصفراء ثقافة تكنلوجية غير دقيقة ظهرت في اواخر عصرنا، هدفها ابعاد المجتمع عن الافكار والاحداث الصحيحة”.
#الحرب_الناعمة من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاشتاك #الحرب_الناعمة يتصدر تويتر العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تصدر ترند تويتر العراق هاشتاك #الحرب الناعمة، بعد انتشار الاخبار المفبركة والمسمومة في الفضاء الالكتروني.
واطلق مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاك #الحرب_الناعمة استنكاراً لتزييف الحقائق وتمحور الافكار بغير اهدافها الحقيقية.
وذكر مراقبون ان “الحرب الصفراء ثقافة تكنلوجية غير دقيقة ظهرت في اواخر عصرنا، هدفها ابعاد المجتمع عن الافكار والاحداث الصحيحة”.
#الحرب_الناعمة من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاشتاك #الحرب_الناعمة يتصدر تويتر العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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